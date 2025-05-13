В США назвали главные темы переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Как заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, основными темами на переговорах Москвы и Киева станет вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС. По его словам, американский лидер Дональд Трамп настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования. Спецпосланник президента США также сказал, что мирного соглашения не может быть без одобрения президента РФ Владимира Путина.

В США назвали главные темы переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 13 мая пишет РБК.

Как заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, основными темами на переговорах Москвы и Киева станет вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования.

Спецпосланник президента США также сказал, что мирного соглашения не может быть без одобрения президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский пообещал лично ждать там Путина.