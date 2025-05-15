А что в кино? «Последний император», «Олень» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Японское аниме 2004 года «Призрак в доспехах: Невинность». История о киборге-детективе, расследующем серию убийств, совершенных роботами в технологически развитом мире будущего. Номинация на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Российская комедийная мелодрама «Олень». Фильм о ловеласе, которого колдовство наказывает рогами, — и только настоящая любовь может снять это проклятие. Волшебная история о переоценке ценностей и поиске искренности.

Историческая драма 1987 года совместного производства Великобритании, Италии, Китая и Франции «Последний император». Картина о судьбе последнего правителя Китая Пу И, чья жизнь прошла от трона к изгнанию и переосмыслению в эпоху перемен. Обладатель 9 премий «Оскар», включая «Лучший фильм».

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