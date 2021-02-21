Последний император

1908 год, империя Цин. Двухлетний Пу И становится императором Поднебесной. К императору-ребенку относятся как к божеству. Он может делать все, кроме одного — покидать пределы дворца. До Запретного города не долетает ветер перемен, сотрясающий мир за его стенами. Но жизнь последнего императора Китая оказывается частью великой истории XX века.
- Страна
- Италия, Великобритания, Китай
- Режиссёр
- Бернардо Бертолуччи
- Актёры
- Джон Лоун, Джоан Чень, Питер О’Тул, Ин Жочен, Вивиан Ву, Ричард Вуу, Тао У, Тсоу Тайгер, Виктор Вонг, Деннис Дан, Рюити Сакамото, Мэгги Хань, Рик Янг, Кари-Хироюки Тагава
- Продолж.
- 160 мин.
- Премьера
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2021-02-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Исторический фильм, Драма