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Последний император
Кино

Последний император

1908 год, империя Цин. Двухлетний Пу И становится императором Поднебесной. К императору-ребенку относятся как к божеству. Он может делать все, кроме одного — покидать пределы дворца. До Запретного города не долетает ветер перемен, сотрясающий мир за его стенами. Но жизнь последнего императора Китая оказывается частью великой истории XX века.

Страна
Италия, Великобритания, Китай
Режиссёр
Бернардо Бертолуччи
Актёры
Джон Лоун, Джоан Чень, Питер О’Тул, Ин Жочен, Вивиан Ву, Ричард Вуу, Тао У, Тсоу Тайгер, Виктор Вонг, Деннис Дан, Рюити Сакамото, Мэгги Хань, Рик Янг, Кари-Хироюки Тагава
Продолж.
160 мин.
Премьера
2021-02-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Исторический фильм, Драма

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