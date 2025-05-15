Призрак в доспехах: Невинность

Недалекое будущее. Границ между роботами и людьми больше не существует. Гиноиды — женщины-роботы — совершают серию загадочных убийств, и отдел по кибербезопасности начинает расследование, сражаясь с коварными хакерами, могущественными корпорациями и головорезами якудза. Но все очевиднее становится, что за убийствами скрывается нечто более зловещее.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Мамору Осии
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2025-05-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мультфильм, Триллер, Научная фантастика, Аниме, Драма