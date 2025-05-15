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Олень

Женщины обожают Андрея, а он любит их… использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку, и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая, взаимная любовь. Настя берется помочь Андрею и приступает к его полному перевоспитанию, чтобы он смог по-новому взглянуть на девушек и обрести «ту самую». Но ни одна из кандидаток не способна пробудить в «рогоносце» глубокие чувства и разрушить проклятие… Возможно, он просто не замечает очевидное?

Режиссёр
Михаил Соловьев
Актёры
Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Михаил Горевой, Екатерина Волкова, Эра Зиганшина, Алина Большакова, Сюзанна Бэлль, Екатерина Шмакова, Юлия Степаненко, Амир Ханафиев, Юлия Пилипович
Премьера
2025-05-15 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Фэнтези, Романтика