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Правительство Рязанской области купит пурпурную машину за 9,5 миллиона
Согласно описанию легковушки в документах, поставляемый автомобиль должен быть новым, с семью посадочными местами, полноприводным. Цвет кузова машины требуется пурпурный, цвет салона — бежевый или светло-коричневый, отделка салона — кожа или высококачественная экокожа. В комплектации также должны быть полностью автоматическая система парковки, круиз- и климат- контроль, система распознавания дорожных знаков, «помощник в пробках».

ГКУ РО «Представительство правительства Рязанской области» объявило тендер на закупку пурпурного автомобиля. Начальная стоимость поставки на сайте госзакупок — девять миллионов 585 тысяч рублей.

Согласно описанию легковушки в документах, поставляемый автомобиль должен быть новым, с семью посадочными местами, полноприводным. Цвет кузова машины требуется пурпурный, цвет салона — бежевый или светло-коричневый, отделка салона — кожа или высококачественная экокожа.

В комплектации также должны быть полностью автоматическая система парковки, круиз- и климат- контроль, система распознавания дорожных знаков, «помощник в пробках».

Как указано в документации, источник финансирования — областной бюджет Рязанской области. Место поставки автомобиля по адресу представительства правительства Рязанской области: Москва, Подкопаевский переулок, дом № 7, строение 1. Машину необходимо доставить в течение 15 рабочих дней с дня следующего после заключения контракта.

Отметим, что под описание подходит автомобиль Toyota Sienna IV.

С августа 2023 года это седьмая закупка легковых автомобилей для правительства. В 2023 году тендеры были на закупку седанов и кроссоверов.

Позднее чиновники начали закупать «Москвичи» из-за поручения президента Владимира Путина пересаживаться на отечественный машины. В этой закупке о «Москвичах» информации нет.

Обычно авто должны были быть черного цвета.