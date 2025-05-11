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Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах
Украина готова к встречам, если Россия согласится на 30-дневное перемирие. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина ожидает, что Россия согласится на «полное, длительное и надежное» перемирие с 12 мая, и Киев готов к встречам для переговоров с Москвой. «Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — сказал политик.
Украина готова к встречам, если Россия согласится на 30-дневное перемирие. Об этом 11 мая заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украина ожидает, что Россия согласится на «полное, длительное и надежное» перемирие с 12 мая, и Киев готов к встречам для переговоров с Москвой.

«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — сказал политик.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак тоже заявил, что Киев согласится на переговоры после того, как будет установлено перемирие: «Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное».

Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.