В центре Рязани водитель «буханки» протаранил вход в салон красоты
Инцидент произошел в понедельник, 12 мая, на улице Ленина. «УАЗ-452» въехал в здание салона красоты. «Только что в центре Рязани камикадзе попытался въехать в толпу пешеходов, среди которых была супруга главного редактора сетевого издания „Своя колокольня“ Михаила Комарова», — отметили в посте.
В центре Рязани водитель «буханки» протаранил вход в салон красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной».
Инцидент произошел в понедельник, 12 мая, на улице Ленина. «УАЗ-452» въехал в здание салона красоты.
«Только что в центре Рязани камикадзе попытался въехать в толпу пешеходов, среди которых была супруга главного редактора сетевого издания „Своя колокольня“ Михаила Комарова», — отметили в посте.
Позже очевидцы рассказали, почему «буханка» врезалась в здание в центре Рязани. Также стало известно о состоянии водителя.