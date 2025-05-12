Очевидцы ДТП в центре Рязани рассказали о состоянии водителя «буханки» ДБГ

Очевидцы ДТП на улице Ленина, где водитель «буханки» ДБГ врезался в здание салона красоты, заявили, что тот был пьян. Подробностями поделились с корреспондентом РЗН. Инфо 12 мая. Выяснилось, что водитель «буханки» поворачивал с улицы Есенина на Ленина. Сначала он врезался по ходу движения в маршрутку, сбив у той зеркало, потом отлетел в автобус № 17, а уже после врезался в здание салона красоты. Потом водитель отъехал на перекресток у «Атрона». Очевидцы вытаскивали его из машины. «Мне кажется, он пытался скрыться. Его пацаны вытаскивали из машины только тут уже», — заявила очевидица.

Очевидцы ДТП на улице Ленина, где водитель «буханки» ДБГ врезался в здание салона красоты, заявили, что тот был пьян. Подробностями поделились с корреспондентом РЗН. Инфо 12 мая.

Выяснилось, что водитель «буханки» поворачивал с улицы Есенина на Ленина. Сначала он врезался по ходу движения в маршрутку, сбив у той зеркало, потом отлетел в автобус № 17, а уже после врезался в здание салона красоты. Потом водитель отъехал на перекресток у «Атрона». Очевидцы вытаскивали его из машины.

«Мне кажется, он пытался скрыться. Его пацаны вытаскивали из машины только тут уже», — заявила очевидица.

На место приехали несколько машин ДПС.