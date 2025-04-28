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На НТВ вышло шоу про бойца СВО из Рязани, который разводился с женой из-за измен
Гости в студии после услышанного были уверены, что девушка хочет денег. Юрист Владислав Фролов объяснил, что в общей сложности выплаты родственникам в России могут составить до 15 миллионов рублей. Деньги распределяются по законам РФ, то есть в первую очередь для близких родственников. Далее выплаты распределяются в равных долях между всеми. Мать погибшего бойца Ольга Костырко рассказала в эфире, что это третий брак ее сына, детей у него не было. Поэтому они с невесткой в равной степени претендуют на эти выплаты, но она не хочет, чтобы деньги достались неверной жене.

На НТВ вышло шоу «За гранью» про бойца СВО из Рязани, который разводился с женой из-за измен, 22-летняя девушка теперь претендует на выплаты от государства после его смерти. Выпуск «Мать против вдовы» вышел в эфир 24 апреля, подробнее об истории можно прочитать в публикации РЗН. инфо.

Гости в студии после услышанного были уверены, что девушка хочет денег.

Юрист Владислав Фролов объяснил, что в общей сложности выплаты родственникам в России могут составить до 15 миллионов рублей. Деньги распределяются по законам РФ, то есть в первую очередь для близких родственников. Далее выплаты распределяются в равных долях между всеми.

Мать погибшего бойца Ольга Костырко рассказала в эфире, что это третий брак ее сына, детей у него не было. Поэтому они с невесткой в равной степени претендуют на эти выплаты, но она не хочет, чтобы деньги достались неверной жене.

«Если мы отбросим моральную составляющую всей ситуации, он хотел развестись с ней еще в декабре. Он твердо решил, мне сказал, что его с ней ничего не связывает, мой сын заблокировал ее и ее маму также занес в черный список. Мой сын содержал ее, содержал их семью, пересылал всю зарплату им, а они еще и требовали сверху», — рассказала Ольга.

Также показали интервью вдовы бойца Ангелины, ее в студии не было. Она заявила, что инициатива развода принадлежала не Георгию, а его матери.

«Она всегда ему говорила: „Гера, ты оставишь меня с голой жопой“. Две предыдущие были дурочками, а у этой высшее юридическое образование. Мы с мужем договорились о том, что если его маме будет так спокойнее, то надо развестись», — рассказала девушка.

Она также показала переписку от 2 марта 2025 года. В переписке есть информация о том, что пара планировала обвенчаться летом 2025 года; Георгий записывал голосовое сообщение о том, что ему «не терпится увидеть платье», ведь по словам Ангелины, она уже выбрала его и готовилась к событию.

Однако Георгий записывал матери голосовые сообщения с просьбами написать заявление о разводе. Эти сообщения также прозвучали в выпуске «За гранью».

«Она мне не нравилась, но зная где он и чтобы не трепать нервы своему ребенку, я молчала. Я пыталась пойти на контакт с будущей невесткой, но она меня игнорировала», — отметила Ольга.

Ангелина же заявила, что Ольга «невзлюбила ее с первого взгляда» и не пыталась выйти на связь с ней. Якобы мать требовала 200 тысяч на лекарства с сына и постоянно «искала выгоду».

Знакомые сослуживцы Георгия рассказали, что при общении Ангелина вела себя холодно и отстраненно.

«Фронтовая мама» Георгия после того как мужчина показал ей фото будущей жены сказала ему, что на свадьбу не поедет. Потому что она «старомодных взглядов и за натуральную красоту и чувства». Она отметила, что Георгий был влюблен и убеждал всех, что девушка добрая и «другая». По ее словам позднее он стал раздражительнее из-за фото с любовниками жены, которые появлялись в соцсетях и принял решение разводиться.

Сослуживец заявил, что у него остались отрицательные впечатления от поведения Ангелины на похоронах. Мать заявила, что скорби на похоронах и после от девушки не почувствовала потому что та уехала в Египет с любовником хотя даже не прошло 40 дней.

Мать Ангелины и сама 22-летняя вдова заявили, что никакое имущество Георгия им не нужно. Они лишь хотят получить выплаты от государства, которые им положены.