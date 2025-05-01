А что в кино? «В списках не значился», «Мужу привет» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«В списках не значился» — военная драма о молодом лейтенанте, оказавшемся в эпицентре внезапного нападения на Брестскую крепость накануне 22 июня 1941 года. Не успев вступить в строй, он становится участником героической обороны, продлившейся десять месяцев.
«Мужу привет» — мелодрама, главная героиня которой оказывается на перепутье между преданностью прошлому и надеждой на новое будущее. Неожиданная встреча заставляет ее переосмыслить любовь, верность и право на счастье.
«Сокровища гномов» — семейная комедия о неудачливом авантюристе, который неожиданно становится владельцем участка и четырех волшебных гномов. Чтобы найти сокровище, ему придется доказать, что у него действительно добрые намерения.
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