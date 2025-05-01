Сокровища гномов

Рома — амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, он впервые идет на мошенничество — вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но вместе с домом и участком Рома наследует и… четырех живых гномов, которых скрывал старик. Гномы обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела, — этим гномы и занимались со своим покойным хозяином. Если же присвоить клад, то волшебные силы гномов начнут иссякать. Рома мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь.
- Режиссёр
- Александр Бабаев, Василий Ровенский
- Актёры
- Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Михаил Орлов, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Андрей Свиридов, Анна Глаубэ, Антон Шурцов, Всеволод Клименок, Светлана Смирнова, Анатолий Ронжин, Александр Аверин, Марина Налетова
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Комедия