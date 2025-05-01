В списках не значился

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Он не был зачислен в ряды военнослужащих Брестской крепости, но все равно принял участие в первом в своей жизни бою, который длился десять месяцев.
- Режиссёр
- Вадим Островский
- Актёры
- Владислав Миллер, Владимир Машков, Севастьян Смышников, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Алена Морилова, Павел Чернышев, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин, Наталия Качалова, Виталий Егоров, Степан Фромичев-Корсаков
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Экранная адаптация, Драма, Война, Боевик