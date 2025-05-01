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В списках не значился

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Он не был зачислен в ряды военнослужащих Брестской крепости, но все равно принял участие в первом в своей жизни бою, который длился десять месяцев.

Режиссёр
Вадим Островский
Актёры
Владислав Миллер, Владимир Машков, Севастьян Смышников, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Алена Морилова, Павел Чернышев, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин, Наталия Качалова, Виталий Егоров, Степан Фромичев-Корсаков
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-05-01 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Экранная адаптация, Драма, Война, Боевик

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