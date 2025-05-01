Мужу привет

Лучезарная, никогда не унывающая сотрудница загса Катерина каждый день скрепляет любящие сердца, а ее собственный брак давно поставлен на паузу. Муж Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать и нежно любить. Неожиданная встреча с Георгием круто меняет жизнь Катерины и требует решений, которые раньше она боялась принять.