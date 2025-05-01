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Мужу привет

Лучезарная, никогда не унывающая сотрудница загса Катерина каждый день скрепляет любящие сердца, а ее собственный брак давно поставлен на паузу. Муж Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать и нежно любить. Неожиданная встреча с Георгием круто меняет жизнь Катерины и требует решений, которые раньше она боялась принять.

Режиссёр
Антон Маслов
Актёры
Юлия Пересильд, Владимир Вдовиченков, Кирилл Русин, Екатерина Воронина, Софья Зайка, Дмитрий Лысенков, Нелли Хаперская, Константин Мирошников, Глеб Шевнин, Анатолий Журавлев, Софья Лобанова, Наталья Земцова, Ольга Лерман, Юлия Волкова, Дмитрий Чеботарев, Мария Зимина, Павел Ворожцов
Продолж.
122 мин.
Премьера
2025-05-01 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

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