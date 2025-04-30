Стало известно, сколько солдат КНДР погибли в боях под Курском

Отмечается, что в боях на территории Курской области погибли около 600 солдат КНДР. Как указано в публикации, всего власти направили в зону украинского конфликта 15 тысяч северокорейских военнослужащих. При этом общие потери среди бойцов составили около 4,7 тыс. человек, включая раненых и погибших.

Стало известно, сколько солдат КНДР погибли в боях под Курском. Об этом 30 апреля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в боях на территории Курской области погибли около 600 солдат КНДР.

Как указано в публикации, всего власти направили в зону украинского конфликта 15 тысяч северокорейских военнослужащих. При этом общие потери среди бойцов составили около 4,7 тысяч человек, включая раненых и погибших.

Напомним, об освобождении Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля. Минобороны впервые сообщило об участии военнослужащих КНДР в СВО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет чтить память корейских военнослужащих, погибших во время разгрома группировки боевиков ВСУ в Курской области.