Путин: россияне не забудут подвига спецназа КНДР в Курской области
Путин также отметил важность дальнейшего развития дружеских, добрососедских отношений и сотрудничества между странами. Напомним, операцию по освобождению Курской области от ВСУ завершили 26 апреля. Минобороны впервые сообщило об участии военнослужащих КНДР в СВО.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не забудет подвига спецназа КНДР и всегда будет чтить память корейских военнослужащих, погибших во время разгрома группировки боевиков ВСУ в Курской области. Его слова 28 апреля опубликовали на сайте Кремля.
Путин также отметил важность дальнейшего развития дружеских, добрососедских отношений и сотрудничества между странами.
Напомним, операцию по освобождению Курской области от ВСУ завершили 26 апреля. Минобороны впервые сообщило об участии военнослужащих КНДР в СВО.