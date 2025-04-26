Минобороны впервые сообщило об участии военнослужащих КНДР в СВО
Начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил вклад военнослужащих КНДР в освобождение Курской области от ВСУ. Так, по данным издания, Минобороны впервые признало участие солдат Корейской народной армии в операции. Напомним, об освобождении Курской области от ВСУ стало известно в субботу, 26 апреля.
Минобороны впервые сообщило об участии военнослужащих КНДР в СВО. Об этом в субботу, 26 апреля, пишет «Ъ».
Отмечается, что начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил вклад военнослужащих КНДР в освобождение Курской области от ВСУ.
Так, по данным «Ъ», Минобороны впервые признало участие солдат Корейской народной армии в операции.
Напомним, об освобождении Курской области от ВСУ стало известно в субботу, 26 апреля.