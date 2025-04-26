Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

Президент РФ Владимир Путин получил соответствующий доклад от начальника Генштаба Валерия Герасимова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, рано утром 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта ВС РФ перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Президент РФ Владимир Путин получил соответствующий доклад от начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В публикации напомнили, что рано утром 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта ВС РФ перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.

Всего с начала вторжения под контроль вернули свыше 60 населенных пунктов.

За время боевых действий в Курской области Украина потеряла не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.