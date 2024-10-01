BAZA: журналистка из Рязани Баязитова попросила Путина о помиловании

Напомним, Басманный суд Москвы приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову соответственно за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Уроженка Рязани, журналистка Александра Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом 1 октября сообщила BAZA.

По данным Telegram-канала, журналистка написала письмо из ИК-1 во Владимирской области, куда ее этапировали после недели в СИЗО-1 во Владимире. Баязитова отметила, что в колонии ей не смогли выдать форменную одежду. По ее мнению, администрация может засчитать это как нарушение порядка и в дальнейшем отказать в освобождении по УДО.

Кроме того, Баязитова сообщила, что написала прошение о помиловании на имя Владимира Путина.

Напомним, Басманный суд Москвы приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову соответственно за вымогательство денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.