Суд утвердил приговор уроженке Рязани Баязитовой

Адвокат потерпевшего просил применить к фигурантке условное осуждение, но получил отказ в апелляции.

Суд утвердил приговор уроженке Рязани Александре Баязитовой. Об этом в среду, 28 августа, сообщили РИА Новости.

«Приговор Басманного районного суда, вынесенный в отношении Архаровой и Баязитовой, оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — огласил решение судья.

Адвокат потерпевшего просил применить к фигуранткам условное осуждение.

Александра Баязитова вину не признала, в заседании в Мосгорсуде она участвовала лично, Архарова — по видеоконференцсвязи из СИЗО в Ижевске.

Басманный суд Москвы приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову соответственно за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Напомним, ранее по делу уроженки Рязани Баязитовой защита потерпевшего запросила условный срок.