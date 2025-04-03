На проект реконструкции улицы Халтурина в Рязани потратят шесть миллионов
В проекте подрядчику необходимо предусмотреть ремонт дорожного покрытия и тротуаров, организацию и ремонт парковочных мест, строительство ливневой канализации, обновление уличного освещения и контактной троллейбусной сети, при необходимости — переустройство светофоров. Согласно документам, проект капремонта должен быть готов к 1 октября 2025 года.
В Рязани объявили тендер по разработке проекта капитального ремонта улицы Халтурина. Начальная цена работ на сайте госзакупок — шесть миллионов рублей.
В проекте подрядчику необходимо предусмотреть ремонт дорожного покрытия и тротуаров, организацию и ремонт парковочных мест, строительство ливневой канализации, обновление уличного освещения и контактной троллейбусной сети, при необходимости — переустройство светофоров.
Согласно документам, проект капремонта должен быть готов к 1 октября 2025 года.
Ранее в горадминистрацию поступали жалобы рязанцев о «пешеходном тротуаре на Халтурина времен СССР».
Мэр Виталий Артемов заявлял, что в планах найти средства для расширения парковки напротив онкодиспансера на улице Халтурина.