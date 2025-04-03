На проект реконструкции улицы Халтурина в Рязани потратят шесть миллионов

В проекте подрядчику необходимо предусмотреть ремонт дорожного покрытия и тротуаров, организацию и ремонт парковочных мест, строительство ливневой канализации, обновление уличного освещения и контактной троллейбусной сети, при необходимости — переустройство светофоров. Согласно документам, проект капремонта должен быть готов к 1 октября 2025 года.