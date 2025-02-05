Напротив онкодиспансера в Рязани намерены расширить парковку
Вопрос подняли из-за возмущений рязанцев в соцсетях по поводу парковки на газонах и зеленых зонах.
Напротив рязанского онкологического и кожвен диспансеров на улице Халтурина намерены расширить парковку. Об этом на заседании облправительства в среду, 5 февраля, заявил мэр Виталий Артемов.
Вопрос подняли из-за возмущений рязанцев в соцсетях по поводу парковки на газонах и зеленых зонах.
«На Халтурина выезжали недавно, там штрафовать водителей за зеленые зоны не будем. Дело в том, что парковка около онкодиспансера маленькая. Планируем найти средства для ее проектировки», — рассказал Артемов.
Он также заявил, что парковку постараются построить до Дня города, то есть до августа 2025 года.
Кроме того, планируют реконструкцию дороги от поворота на Скорбященское кладбища до кожвендиспансера.