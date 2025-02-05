Напротив онкодиспансера в Рязани намерены расширить парковку

Вопрос подняли из-за возмущений рязанцев в соцсетях по поводу парковки на газонах и зеленых зонах.

Напротив рязанского онкологического и кожвен диспансеров на улице Халтурина намерены расширить парковку. Об этом на заседании облправительства в среду, 5 февраля, заявил мэр Виталий Артемов.

Вопрос подняли из-за возмущений рязанцев в соцсетях по поводу парковки на газонах и зеленых зонах.

«На Халтурина выезжали недавно, там штрафовать водителей за зеленые зоны не будем. Дело в том, что парковка около онкодиспансера маленькая. Планируем найти средства для ее проектировки», — рассказал Артемов.

Он также заявил, что парковку постараются построить до Дня города, то есть до августа 2025 года.

Кроме того, планируют реконструкцию дороги от поворота на Скорбященское кладбища до кожвендиспансера.