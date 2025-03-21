Проект для реконструкции улицы Халтурина разработают в 2025 году

В мэрии рассказали, что планируют заключить контракт на разработку проектной документации на капремонт улицы Халтурина с учетом ремонта тротуара в 2025 году. Напомним, мэр Виталий Артемов заявлял, что в планах администрации найти средства для расширения парковку напротив онкодиспансера. По словам Артемова, ее постараются построить до Дня города, то есть до августа 2025 года. Кроме того, планируют реконструкцию дороги от поворота на Скорбященское кладбища до кожвендиспансера.

Проект для реконструкции улицы Халтурина разработают в 2025 году. Об этом сообщила горадминистрация в ответ на жалобы рязанцев о «пешеходном тротуаре со времен СССР».

В мэрии рассказали, что планируют заключить контракт на разработку проектной документации на капремонт улицы Халтурина с учетом ремонта тротуара в 2025 году.

Напомним, мэр Виталий Артемов заявлял, что в планах администрации найти средства для расширения парковку напротив онкодиспансера. По словам Артемова, ее постараются построить до Дня города, то есть до августа 2025 года. Кроме того, планируют реконструкцию дороги от поворота на Скорбященское кладбища до кожвендиспансера.