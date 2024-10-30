Проект строительства приюта для животных в Рязанском районе отправили на экспертизу

Приют начнут строить в 2025 году.

Проектно-сметную документацию строительства приюта для животных в селе Минеево Рязанского района отправили на государственную экспертизу. Об этом сообщил зампред правительства Александр Шаститко в ходе своего публичного отчета.

Как отметил Шаститко, приют начнут строить в 2025 году.

Ранее губернатор Павел Малков заявлял, что в регионе есть проблема с бездомными животными. Тогда начальник управления ветеринарии Михаил Балакирев рассказал о готовности проектно-сметной документации по строительству приюта в селе Минеево. Ориентировочная стоимость его составит 250 миллионов рублей, открытие запланировано на конец 2025 года.

Фото — скриншот презентации зампреда