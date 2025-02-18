Приют для животных в Рязанском районе начнут строить в 2025 году

Во вторник, 18 февраля, на заседании регионального правительства одобрили изменения в бюджет региона, которые включают в себя финансирование строительства приюта для животных в Рязанском районе. Его начнут строить в 2025 году. Приют рассчитан на 350 мест.

Во вторник, 18 февраля, на заседании регионального правительства одобрили изменения в бюджет региона, которые включают в себя финансирование строительства приюта для животных в районе деревни Минеево в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ветеринарии по региону в соцсетях.

Приют для животных в районе деревни Минеево Рязанского района начнут строить в 2025 году. Он рассчитан на 350 мест.

Как указано в публикации, в утвержденном проекте предусмотрена возможность дальнейшего расширения инфраструктуры приюта.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ранее стало известно, что проектно-сметную документацию строительства приюта для животных в селе Минеево Рязанского района отправили на государственную экспертизу.