Минобр рассказал, планируется ли введение оценок за поведение в рязанских школах
«В настоящее время Рязанская область не входит в число пилотных регионов, в которых в ближайшее время будут вводить оценки за поведение», — отметили в ведомстве.
В минобре рассказали, планируют ли вводить оценки за поведение в школах Рязанской области. Соответствующую информацию 28 апреля разместила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
Рязанцы поинтересовались, планируют ли ввести оценки за поведение в школах региона. В минобре ответили отрицательно.
«В настоящее время Рязанская область не входит в число пилотных регионов, в которых в ближайшее время будут вводить оценки за поведение», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в российских школах могут вернуть оценки за поведение. Больше половины рязанцев поддержали инициативу.