Больше половины рязанцев выступили за возвращение отметок за поведение в школах

В Рязани 64% родителей поддерживают данную инициативу. В пользу возвращения отметок за поведение чаще выступают отцы. По мнению респондентов, «контроль воспитания необходим», «авторитет учителя утерян, оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников».21% выступают против, считая, что это «способ давления на родителей» и «инструмент для перевода ребенка на домашнее обучение».

Больше половины рязанцев выступили за возвращение отметок за поведение в школах. Об этом сообщает портал SuperJob.

В Рязани 64% родителей поддерживают данную инициативу. В пользу возвращения отметок за поведение чаще выступают отцы.

По мнению респондентов, «контроль воспитания необходим», «авторитет учителя утерян, оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников».

21% выступают против, считая, что это «способ давления на родителей» и «инструмент для перевода ребенка на домашнее обучение».