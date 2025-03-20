В российских школах могут вернуть оценки за поведение

Меру планируют ввести в нескольких регионах с 1 сентября 2025 года. Сергей Кравцов отметил, что поддерживает инициативу, но в то же время она требует обсуждения."Что касается пилотного проекта, я не исключаю, что, может быть, несколько регионов мы возьмем и апробируем их", — заключил министр.

В российских школах могут вернуть оценки за поведение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Меру планируют ввести в нескольких регионах с 1 сентября 2025 года.

Кравцов отметил, что поддерживает инициативу, но в то же время она требует обсуждения.

«Что касается пилотного проекта, я не исключаю, что, может быть, несколько регионов мы возьмем и апробируем их», — заключил министр.