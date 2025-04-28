Родственники объявили о поиске очевидцев смертельного ДТП в Путятинском районе

ДТП произошло 15 апреля на 328-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и грузовика «Ситрак». Водитель легковушки, а также два его пассажира, один из которых ребенок от полученных травм скончались на месте ДТП. Родственница погибших попросила всех, у кого есть фото или видео ДТП, обращаться к ней в личные сообщения в «ВК».

Родственники объявили о поиске очевидцев смертельного ДТП в Путятинском районе. Об этом сообщила семья погибших в редакцию РЗН. инфо.

ДТП произошло 15 апреля на 328-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и грузовик «Ситрак».

Водитель легковушки, а также два его пассажира, один из которых ребенок, от полученных травм скончались на месте ДТП.

Родственница погибших попросила всех, у кого есть фото или видео ДТП, обращаться к ней в личные сообщения в «ВК».

Напомним, после аварии прокуратура организовала проверку. Позже установили личности погибших в ДТП с фурой в Рязанской области.

Погибшая женщина была на восьмом месяце беременности.