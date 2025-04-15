Появились кадры с места смертельного ДТП в Путятинском районе

Отмечается, что по поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Напомним, в аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Ход и результаты проверки находятся на контроле.