Появились кадры с места смертельного ДТП в Путятинском районе
Отмечается, что по поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Напомним, в аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Ход и результаты проверки находятся на контроле.
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Путятинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что по поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в аварии погибли три человека, в том числе ребенок.
Ход и результаты проверки находятся на контроле.