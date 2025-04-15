Установлены личности погибших в ДТП с фурой в Рязанской области

В ДТП в Путятинском районе скончались 42-летние взрослые и двухлетний ребенок.

Стал известен возраст погибших в ДТП с фурой в Рязанской области. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В ДТП в Путятинском районе скончались 32-летний и 42-летняя взрослые, а также двухлетний ребенок. Отмечается, что погибшие жили в Краснодарском крае.

Напомним, авария случилась во вторник, 15 апреля, на 328-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. «Лада Приора» столкнулась с грузовиком. Прокуратура организовала проверку.