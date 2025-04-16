Погибшая в ДТП в Путятинском районе женщина была на 8 месяце беременности

Отмечается, что супружеская пара и их сын долгое время жили в Краснодарском крае. По информации портала, брат погибшего мужчины отправился в Рязань за телами. Напомним, в результате столкновения «Лады Приоры» и грузовика «Ситрак» погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик.

Погибшая в ДТП в Путятинском районе женщина была на 8 месяце беременности. Об этом сообщили близкие семьи в Telegram-канале «Типичный Апшеронск».

Отмечается, что супружеская пара и их сын долгое время жили в Краснодарском крае.

По информации портала, брат погибшего мужчины отправился в Рязань за телами.

Напомним, в результате столкновения «Лады Приоры» и грузовика «Ситрак» погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик.