А что в кино? «Почтарь», «Денискины рассказы» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
А что в кино? «Почтарь», «Денискины рассказы» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Почтарь» — драма о скромном почтальоне, который оберегает женщин маленького тылового города от ужасов войны.
«Денискины рассказы» — семейная комедия о летних каникулах, которые навсегда остаются в сердце. Главный герой Дениска переживает свое первое лето любви, дружбы и больших приключений.
«Каруза» — военная драма о мальчике и его верном псе, которые в годы блокады Ленинграда рискуют жизнью ради спасения семьи.
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