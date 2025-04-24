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А что в кино? «Почтарь», «Денискины рассказы» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

А что в кино? «Почтарь», «Денискины рассказы» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Почтарь» — драма о скромном почтальоне, который оберегает женщин маленького тылового города от ужасов войны.

«Денискины рассказы» — семейная комедия о летних каникулах, которые навсегда остаются в сердце. Главный герой Дениска переживает свое первое лето любви, дружбы и больших приключений.

«Каруза»  — военная драма о мальчике и его верном псе, которые в годы блокады Ленинграда рискуют жизнью ради спасения семьи.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».