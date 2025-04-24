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Почтарь

Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.

Режиссёр
Андрей Разенков
Актёры
Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева, Владислав Абашин, Юлия Полынская, Александр Вдовин, Александр Коршунов, Полина Рафеева
Продолж.
93 мин.
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мистика, Драма

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