Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.
- Режиссёр
- Андрей Разенков
- Актёры
- Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева, Владислав Абашин, Юлия Полынская, Александр Вдовин, Александр Коршунов, Полина Рафеева
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2025-04-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мистика, Драма