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Денискины рассказы

Москва 1950-х, июнь. Городские жители, погрузив в пригородные поезда весь свой скарб, выезжают на дачи и в деревни. Среди них и семья Дениса Кораблева. Родители Дениса не очень-то хотят продолжать традицию снимать дом на три летних месяца в деревне, но бабушка убеждена, что всем им крайне полезен деревенский воздух. Жизнь в деревне кипит. Папа Дениса катается на велосипеде, мама Дениса гуляет по деревне в белом сарафане, бабушка Дениса делает варенье из клубники. Денис весело проводит время в деревне — вступает в местную банду мальчишек, дружит с девочкой Леной, ходит на лодочную станцию и очень много озорничает. В один день с Денисом случается самое ужасное для каждого мальчишки — он влюбляется.

Режиссёр
Артемий Драгунский
Актёры
Александр Пашутин, Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Комедия

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