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Каруза

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.

Режиссёр
Иван Харатьян
Актёры
Светлана Иванова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Андрей Харыбин, Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев, Алексей Маклаков, Дин Майер, Юрий Степанов-мл., Зинаида Зубкова, Анна Соколович, Елисей Чучилин
Продолж.
97 мин.
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма, Война

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