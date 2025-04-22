В воинской части во Владимирской области сдетонировали боеприпасы. Об этом 22 апреля сообщило Минобороны в соцсетях.
Отмечается, что на территории воинской части из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе.
По предварительной информации Минобороны, пострадавших нет. Причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.
Для установления обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги.
После разбирательств, как отметили в посте, виновных должностных лиц привлекут к ответственности.
Ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе арсенала Минобороны во Владимирской области.
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»