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В воинской части во Владимирской области сдетонировали боеприпасы
На территории воинской части из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации Минобороны, пострадавших нет. Причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Для установления обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги. После разбирательств, как отметили в посте, виновных должностных лиц привлекут к ответственности. Ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе арсенала Минобороны во Владимирской области.

В воинской части во Владимирской области сдетонировали боеприпасы. Об этом 22 апреля сообщило Минобороны в соцсетях.

Отмечается, что на территории воинской части из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе.

По предварительной информации Минобороны, пострадавших нет. Причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Для установления обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги.

После разбирательств, как отметили в посте, виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе арсенала Минобороны во Владимирской области.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»