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МЧС: во Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов после взрывов
Эвакуация проводится в населенных пунктах Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревне и поселке Дубки. В Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры организованы пункты временного размещения. Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан. По указанию главы МЧС России Александра Куренкова наращиваются группировки пожарных и спасателей. В ГУ МЧС России открыт телефон горячей линии: +7 (4922) 39-99-99. Ранее в Минобороны сообщили, что в воинской части сдетонировали боеприпасы.

Во Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов после взрывов. Об этом сообщает ГУ МЧС России в соцсетях.

Эвакуация проводится в населенных пунктах Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревне и поселке Дубки. В Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры организованы пункты временного размещения.

Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан.

По указанию главы МЧС России Александра Куренкова наращиваются группировки пожарных и спасателей.

В ГУ МЧС России открыт телефон горячей линии: 8 (4922) 39-99-99.

Ранее очевидцы рассказали о взрывах в районе арсенала Минобороны во Владимирской области. Позже в Минобороны сообщили, что в воинской части во Владимирской области сдетонировали боеприпасы.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Осторожно, новости»