МЧС: во Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов после взрывов

Во Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов после взрывов. Об этом сообщает ГУ МЧС России в соцсетях.
Эвакуация проводится в населенных пунктах Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревне и поселке Дубки. В Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры организованы пункты временного размещения.
Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан.
По указанию главы МЧС России Александра Куренкова наращиваются группировки пожарных и спасателей.
В ГУ МЧС России открыт телефон горячей линии:
Ранее очевидцы рассказали о взрывах в районе арсенала Минобороны во Владимирской области. Позже в Минобороны сообщили, что в воинской части во Владимирской области сдетонировали боеприпасы.
Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Осторожно, новости»