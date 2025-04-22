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Очевидцы сообщили о взрывах в районе арсенала Минобороны во Владимирской области
Как отметили местные жители, рядом с арсеналом слышны хлопки и взрывы. По данным канала, со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу, идет эвакуация из поселка Барсово.

Очевидцы сообщили о взрывах в Киржачском районе Владимирской области, где находится арсенал Минобороны. Об этом они рассказали 22 апреля Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Как отметили местные жители, рядом с арсеналом слышны хлопки и взрывы.

По данным канала, со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу, идет эвакуация из поселка Барсово.

Официально информацию не комментировали.

Фото и видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»