Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 91.71 1.3 22/12
ЦБ EUR 100.51 1.46 22/12
Нал. USD 91.8 / 94 21/12 17:45
Нал. EUR 100.51 / 101 21/12 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
Вчера 13:28
1 443
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
1 931
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 302
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 339
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Малков назвал сумму, требующуюся на строительство школы в ДПР-7, 7А
По словам губернатора, ему приходит много жалоб от жителей микрорайона в связи с нехваткой мест в школе № 75.

В четверг, 21 декабря, в ходе прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, сколько денег потребуется на строительство школы в ДПР-7, 7А.

Как отметил Малков, ему приходит очень много жалоб от жителей ДПР-7, 7а из-за нехватки мест в школе № 75. Губернатор согласился, что это острая проблема, которая возникла много лет назад, при строительстве новых микрорайонов без инфраструктуры.

«Последовательно решаем эту проблему. Семь новых школ строится в регионе уже, две из которых — в Рязани. В Дашково-Песочне разработали проектно-сметную документацию. Сейчас она проходит экспертизу», — сообщил Малков.

Кроме того, он упомянул, что на строительство нужны федеральные средства — около трех миллиардов рублей на сегодняшний день.

Напомним, ранее городская мэрия запланировала строительство в ДПР-7 школы на 1650 мест.