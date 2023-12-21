Малков назвал сумму, требующуюся на строительство школы в ДПР-7, 7А

По словам губернатора, ему приходит много жалоб от жителей микрорайона в связи с нехваткой мест в школе № 75.

В четверг, 21 декабря, в ходе прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, сколько денег потребуется на строительство школы в ДПР-7, 7А.

Как отметил Малков, ему приходит очень много жалоб от жителей ДПР-7, 7а из-за нехватки мест в школе № 75. Губернатор согласился, что это острая проблема, которая возникла много лет назад, при строительстве новых микрорайонов без инфраструктуры.

«Последовательно решаем эту проблему. Семь новых школ строится в регионе уже, две из которых — в Рязани. В Дашково-Песочне разработали проектно-сметную документацию. Сейчас она проходит экспертизу», — сообщил Малков.

Кроме того, он упомянул, что на строительство нужны федеральные средства — около трех миллиардов рублей на сегодняшний день.

Напомним, ранее городская мэрия запланировала строительство в ДПР-7 школы на 1650 мест.