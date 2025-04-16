Угрозу атаки БПЛА над Рязанской областью отменили
«Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в сообщении. Ночью рязанцам поступила информация о возможном налете беспилотников. Утром 16 апреля над регионом уничтожили украинский дрон. Ситуацию прокомментировал губернатор Павел Малков.
Угрозу атаки БПЛА над Рязанской областью отменили. Информация поступила в рассылке РСЧС.
«Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в сообщении.
Ночью рязанцам поступила информация о возможном налете беспилотников. Утром 16 апреля над регионом уничтожили украинский дрон. Ситуацию прокомментировал губернатор Павел Малков.