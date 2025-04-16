Рязанцев вновь предупредили об угрозе атаки БПЛА

Сообщения поступили жителям 16 апреля в 5:02."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой». Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112″», — сказано в рассылке.