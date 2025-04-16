Рязанцев вновь предупредили об угрозе атаки БПЛА
Сообщения поступили жителям 16 апреля в 5:02."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой». Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112″», — сказано в рассылке.
Рязанцев вновь предупредили об угрозе атаки БПЛА. Информацию об опасности разослала РСЧС.
Сообщения поступили жителям 16 апреля в 5:02.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — сказано в рассылке.