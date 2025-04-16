В небе над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник
По данным ведомства, с 6:35 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Рязанской области.
В небе над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 6:35 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Рязанской области.
Напомним, ранее над территорией региона объявляли опасность атаки БПЛА.