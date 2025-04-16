В небе над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник

По данным ведомства, с 6:35 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Рязанской области.