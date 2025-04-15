В Рязанской области в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок

Отмечается, что авария случилась во вторник, 15 апреля, на 328-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» и грузовика «Ситрак». Водитель легковушки, а также два его пассажира, один из которых ребенок от полученных травм скончались на месте ДТП.

В Рязанской области в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Отмечается, что авария случилась во вторник, 15 апреля, на 328-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» и грузовика «Ситрак».

Водитель легковушки, а также два его пассажира, один из которых ребенок от полученных травм скончались на месте ДТП.

Проводится проверка.