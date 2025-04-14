СК возбудил уголовное дело после избиения девочки группой цыган в Сасове

Все случилось еще 7 апреля. По данным следствия, между подростками произошел конфликт, в ходе которого двое цыган избили 14-летнюю девочку, а после заставили ее сесть на колени и извиниться на камеру. Позже видео выложили в интернет.

СК возбудил уголовное дело после избиения девочки группой цыган в Сасове. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Все случилось еще 7 апреля. По данным следствия, между подростками произошел конфликт, в ходе которого двое цыган избили 14-летнюю девочку, а после заставили ее сесть на колени и извиниться на камеру. Позже видео выложили в интернет.

«Указанные события стали возможными в результате ненадлежащего исполнения родителями подростков своих обязанностей по их воспитанию. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий личности подростков были установлены сотрудниками полиции и они вместе с родителями доставлены в территориальный следственный отдел для проведения следственных действий», — отметили в СК.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководством следственного управления на контроль.

Ранее напавшие на девочку подростки извинились вместе с родителями на камеру.