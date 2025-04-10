А что в кино? «Все, что тебя касается», «Где наши деньги?» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Все, что тебя касается» — приключенческое драмеди, развивающее истории, рассказанные в ранних клипах группы «Звери». Главные роли в фильме исполнили Мария Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Олег Чугунов, а также Рома Зверь, выступивший продюсером и композитором.
«Где наши деньги?» — криминальная комедия режиссера Владимира Зинкевича. Премьера фильма «Где наши деньги?» состоялась на кинофестивале «Новый сезон» в 2024 году.
«Отряд Светлячков» — военно-исторический приключенческий фильм с Михаилом Горевым, Антоном Момотом и Алексеем Батаниным.
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