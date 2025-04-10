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Отряд Светлячков

Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.

Режиссёр
Станислав Мареев
Актёры
Михаил Горевой, Антон Момот, Дмитрий Сутырин, Алена Чехова, Анна Чурина, Михаил Касапов, Сергей Штепс, Сергей Колос, Алексей Батанин, Елисей Чучилин, Нил Бугаев, Яна Куликова, Михаил Коновалов
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Исторический фильм, Приключение, Драма, Война

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