Отряд Светлячков

Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.
- Режиссёр
- Станислав Мареев
- Актёры
- Михаил Горевой, Антон Момот, Дмитрий Сутырин, Алена Чехова, Анна Чурина, Михаил Касапов, Сергей Штепс, Сергей Колос, Алексей Батанин, Елисей Чучилин, Нил Бугаев, Яна Куликова, Михаил Коновалов
- Премьера
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2025-04-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Исторический фильм, Приключение, Драма, Война