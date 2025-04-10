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Где наши деньги?

Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона.

Режиссёр
Владимир Зинкевич
Актёры
Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Анна Слю, Сергей Беляев, Антон Бирюков
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Криминал

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