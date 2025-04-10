Все, что тебя касается

Маша — шестнадцатилетняя школьница, которая никогда не видела своего отца. Мать говорит ей, что папа их бросил, когда девочка еще не родилась, и не хотел участвовать в их жизни. Однажды, разбирая старые фотографии для выпускного вечера, Маша находит письмо, которое мама писала отцу, и узнает, что его зовут Павел Соколов и что ее родители познакомились на концерте группы «Звери» 16 лет назад, а потом он ушел в армию и писем от него не было. Маша находит подходящего по имени, фамилии и возрасту мужчину в соцсетях — правда, без фото. На странице Павла она видит пост о том, что он идет на юбилейный концерт группы «Звери». Маша убеждена, что это ее отец, и решает тоже отправиться на концерт, найти его и узнать, почему он их оставил.