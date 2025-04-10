Все, что тебя касается

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«Формула Кино»

10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30

Маша — шестнадцатилетняя школьница, которая никогда не видела своего отца. Мать говорит ей, что папа их бросил, когда девочка еще не родилась, и не хотел участвовать в их жизни. Однажды, разбирая старые фотографии для выпускного вечера, Маша находит письмо, которое мама писала отцу, и узнает, что его зовут Павел Соколов и что ее родители познакомились на концерте группы «Звери» 16 лет назад, а потом он ушел в армию и писем от него не было. Маша находит подходящего по имени, фамилии и возрасту мужчину в соцсетях — правда, без фото. На странице Павла она видит пост о том, что он идет на юбилейный концерт группы «Звери». Маша убеждена, что это ее отец, и решает тоже отправиться на концерт, найти его и узнать, почему он их оставил.

Режиссёр
Василий Ровенский
Актёры
Мария Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Николай Евстафьев, Рома Зверь, Тимофей Кочнев, Валерия Ланская, Родион Вьюшкин, Вячеслав Кулаков, Виталий Щербина, Мария Когутницкая, Кристина Корбут, Макар Гаасс, Виктор Трубачев, Вероника Журавлева, Алексей Лосихин, Юлия Сулес, Артем Гайдуков
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия, Мелодрама

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