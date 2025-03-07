Арестованному экс-главе рязанского Минстроя добавили еще одну статью

В число преступлений, вменяемых Дмитрию Василевскому, добавили статью о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Экс-главе рязанского Минстроя Дмитрию Василевскому добавили еще одну статью. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает Vidsboku.

Как указано в публикации, в число преступлений, вменяемых Дмитрию Василевскому, добавили статью о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Напомним, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц, повлекшем лишение права на жилое помещение.

Ранее Дмитрия Василевского оставили под стражей на три месяца.